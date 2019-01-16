Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Yangında Mahsur Kalan 4'ü Çocuk 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Maltepe'de Yangında Mahsur Kalan 4'ü Çocuk 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Maltepe'de Yangında Mahsur Kalan 4'ü Çocuk 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK  - İstanbul DHA - MALTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın sırasında en üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan binada çıktı. Binanın giriş katındaki dairede ilk belirlemelere göre kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın 5. katında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu kata merdiven uzattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri de panik yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk Diriliş Ertuğrul'un Setinde Çocuk Oyuncunun Şiddet Gördüğü İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:20:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Yangında Mahsur Kalan 4'ü Çocuk 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]