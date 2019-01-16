Maltepe'de Yangında Mahsur Kalan 4'ü Çocuk 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
- MALTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın sırasında en üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yangın saat 16.30 sıralarında Maltepe Fındıklı
Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan binada çıktı. Binanın giriş katındaki dairede ilk belirlemelere göre kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın 5. katında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu kata merdiven uzattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri de panik yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:21 Kaynak: DHA
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