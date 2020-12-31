Maltepe'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika

Maltepe'de yeni yıl coşkusu

31.12.2020 11:22
Maltepe'de yeni yıl coşkusu, System.String[]

Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.

Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.

Maltepe Belediyesi, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Süslenen 2 otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi vatandaşlara, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Eğlenceli şarkıların çalındığı ve yer yer halkın da eşlik ettiği konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü, şapkası, gözlüğü ve İstasyon Dergisi dağıttı. - İSTANBUL

Maltepe'de yeni yıl coşkusu
Maltepe'de yeni yıl coşkusu
Maltepe'de yeni yıl coşkusu
Maltepe'de yeni yıl coşkusu

Maltepe Belediyesi, Küçükyalı, Fındıklı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika


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