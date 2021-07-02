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Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı - Son Dakika

Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı

02.07.2021 21:52

Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı Maltepe Belediyesi tarafından yeşil alanların ön plana çıkarılarak ilçeye kazandırdığı 'Atatürk Parkı', Başkan Ali Kılıç ve vatandaşların katılım sağladığı açılış töreniyle hizmete açıldı.

Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi tarafından yeşil alanların ön plana çıkarılarak ilçeye kazandırdığı 'Atatürk Parkı', Başkan Ali Kılıç ve vatandaşların katılım sağladığı açılış töreniyle hizmete açıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından Çınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Park'ı hizmete açıldı. Kısa sürede yapımı tamamlanan parkın açılışına Belediye Başkanı Ali Kılıç ve vatandaşlar katılım sağladı. Açılışı gerçekleştirilen parkın mevcut yeşil dokusunu korumak ve arttırmak adına yapılan bitkilendirme çalışmaları kapsamında parkın birçok noktasına çim ve ağaçlar ekilerek otomatik sulama sistemi yapıldı. Açılışa katılan Başkan Ali Kılıç, vatandaşlar ve çevre esnafıyla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

"Yeşil alanımızı arttırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Açılış programı sonrası konuşan Başkan Ali Kılıç, "Hep söylediğimiz gibi en büyük sorun kafamızın içerisindeki ön yargılar. Maltepe Belediyesi olarak göreve başladığımız günden beri Maltepeli vatandaşlarımızı daha fazla yeşil alanla buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu alanda oldukça fazla yıpranmış ve eskimişti. Bizler de burayı yeniden düzenleme adına karar aldık. Bizim çalışmaları yürüttüğümüz esnada birileri fotoğraflar çekip paylaşarak bu alanın betonlaştırılacağı algısını oluşturmak istediler. Neyse ki biz ne yaptığımızı biliyoruz ve çalışmalar süresince vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. Çalışmalarımız sonrası yeşil alan arttırıldı. Bu durumdan zaten vatandaşlarımız da memnun oldu. Betonlaşmış bir kentte insanların nefes alabilecekleri bir alana ihtiyaçları vardı. Atatürk Parkı da vatandaşlarımız vakit geçirebileceği bu güzel alanlardan biri oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Parkımız eskimişti, düzenlenmesini istiyorduk"

Yenileme çalışmaları sonrası parkın daha fazla yeşil alana sahip olduğunu belirten Çınar Mahalle Muhtarı Ayşem Möröy, "Parkın eski ve yeni hali arasındaki farkı vatandaşlarımız zaten görebiliyor. Çünkü uzun zamandır düzenlenmesini istediğimiz bir parktı. Sağ olsun Başkan Ali Kılıç'ta çalışmaları başlattı. Şu an göründüğü üzere gayet modern, şık ve yeşillik açısından daha fazla olan bir parka kavuştuk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşem Aydemir ise "Eski halinden çok daha güzel oldu. Hem geniş hem de ferah bir alana kavuştuk. Her yaştan insana hitap eden bir alan ortaya çıktı. Şu an baktığımızda herkesi memnun eden bir alan ortaya çıktı. Oldukça memnunuz" diye konuştu.

Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı
Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı
Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı
Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Maltepe, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de yenilenen 'Atatürk Parkı' hizmete açıldı - Son Dakika


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