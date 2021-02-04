Mamak-Gölbaşı içme suyu hattı projesiyle 650 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ve Gölbaşı arasında yapımı süren 26 kilometrelik içme suyu hattı projesinin tamamlanmasıyla 650 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Gölbaşı ilçesinin içme suyu ve altyapı sorunlarını daha hızlı çözmek için ilçede görevli muhtarlarla ASKİ Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Kurum bürokratlarının hazır bulunduğu ve Kovid-19 kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda konuşan Öztürk, Mamak ve Gölbaşı arasındaki 26 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarının sürdüğünü, ihalesi yapılan projenin tamamlanmasıyla 650 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Öztürk, "Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi"de yer alan Mogan Gölü'ne karışan atık su hatlarıyla ilgili özel çalışma yapacaklarını belirtti.

Gölbaşı'nın 140 bin nüfusa ve 54 mahalleye sahip olduğu için altyapı ihtiyacının arttığına dikkat çeken Öztürk, "Metropol ilçemizin en büyük ayrıcalığı güneyinde Mogan, kuzeyinde ise Eymir Gölü'ne sahip olması." dedi.

Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de ilan edilen 15 özel koruma bölgesinden biri olan Mogan Gölü için kapsamlı çalışma yapılacağını ifade eden Öztürk, göle karışan atık su hatlarının tespit edileceğini aktardı.

"Gölbaşı'na 55 milyon 600 bin liralık yatırım"

İlçenin bazı bölgelerindeki su sıkıntılarına işaret eden Öztürk, ilçeye bugüne kadar 55 milyon 600 bin lira yatırım yaptıklarını, bu yıl ise 120 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Öztürk, "Gölbaşı, göllerle çevrili merkezi, sevgi çiçeği gibi endemik türleri, 200'ün üstünde göçebe kuşa ev sahipliği yapması ile doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikler nedeniyle Başkentlilerin özellikle pandemi döneminde ikamet etmek istedikleri bir yere dönüştü. Bu da ilçenin su talebini artırdı." diye konuştu.

Öztürk, yıl sonunda Ankara'da hiç asbestli hat kalmayacağını bildirerek, "Ortada somut ihaleler var. Yüklenicinin imza attığı bir süreç var. Ankara'da 1600'e yakın depo var. Bu yıl planlamaya aldığımız depo sayısı ise 700. Bu 700 deponun onarımı için ihaleyi bu ay yapacağız. Bir hafta sonra 50'ye yakın yeni deponun yapımı için ilana çıkacağız." dedi.