Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak - Son Dakika

Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak

12.11.2020 13:30
Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemiz her ne kadar büyüyüp şehir görünümüne sahip olsa da kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşattığımız için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemiz her ne kadar büyüyüp şehir görünümüne sahip olsa da kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşattığımız için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi, ilçe sakinlerinin hoş vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi için hayata geçirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekliyor. İlçenin çeşitli yerlerine inşa edilen mahalle konaklarında vatandaşlar hem sosyalleşebilecek hem de dayanışma ruhunu yaşatacak. Bu kapsamda Eskibayındır, Kızılca ve Ortaköy mahallelerinde yapımına başlanan mahalle konaklarının inşaatı hızla ilerliyor. İnşa edilen konaklarda muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescit bulunuyor. Konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı inşa ediliyor. Çevresinin bahçe duvarları ile peyzaj çalışmaları devam eden konak tamamlandığında halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekan olacak.

"Gelecek kuşaklar için de çok faydalı olacak"

Tüm mesailerini Mamaklı vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için harcadıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ın her bir noktasında tesislerimiz hızla yükseliyor. Komşularımızın bir araya geleceği, pek çok amaçla kullanılabilecek konaklar, ortak mekan olması nedeniyle insanların kaynaşması, bir araya gelmesi ve kardeşlik duygusunu geliştirmek açısından önemli. Böyle güzel mekanlara her zaman ihtiyaç var. Türkiye'nin çoğu yerinde, köylerde mevcut olan köy konakları, köy halkının birçok ihtiyacını karşılıyor. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet veriyor. Eskiden tek oda şeklinde küçük yapılar halinde karşımıza çıkan odalar bugün modern, geniş ve kullanışlı mimariye sahip. Çünkü mahallelerimiz artık nüfus bakımından kalabalık yerler. İlçemiz her ne kadar büyüyüp şehir görünümüne sahip olsa da kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşattığımız için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyoruz. Mahalle statüsü kazanan fakat köy özelliklerini, geleneklerini de muhafaza eden mahallelerimizde hem alt yapı hem de bu tür köy konağı yapılması gibi hizmetlerimizi imkanlarımız doğrultusunda devam ettiriyoruz. Bu tesisler sadece bizim kuşaklarımız için değil, gelecek kuşaklar için de çok faydalı olacak" dedi. - ANKARA

Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak
Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak
Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Kızılca, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta mahalle konakları dayanışmayı arttıracak - Son Dakika


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