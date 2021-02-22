Manavgat Belediyesinden ulaşım desteği - Son Dakika

Manavgat Belediyesi, 21 Şubat Pazar günü Antalya'da yapılan ALES sınavı için Atatürk Kültür Merkezi önünden 2 adet ücretsiz otobüs kaldırdı.

Sınava girecek adayların ulaşım sıkıntısı yaşamaması amacıyla hizmete sunulan otobüsler, sabah 7.30 da hareket etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında 34 öğrenci, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Antalya'ya hareket etti. Ayrıca Manavgat Belediyesi çalışanları, adaylara destek ve yardımcı olmak amacıyla otobüste hazır bulundu. Sınavlarına gönül rahatlığıyla giren adaylar, ulaşım desteği hizmetinden dolayı Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de adayların herhangi bir ulaşım sorunu ile karşılaşmamaları için Manavgat Belediyesi olarak destek verdiklerini belirtti. Başkan Sözen, " Ücretsiz ulaşım desteği ile ALES sınavına girecek olan adayların ulaşım sıkıntısıyla karşı karşıya gelmemesi amacıyla ücretsiz araç imkanımızı paylaştık. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Manavgat Belediyesi, eğitime katkı sağlayacak olan tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA