Manavgat'ta Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba Öldü
3-sayfa

Manavgat'ta Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba Öldü

Manavgat\'ta Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba Öldü
24.12.2025 15:15
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı babasını vuran Hasan Ali Yıldız tutuklandı. Baba hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı babası ve yengesini tabancayla vurarak ağır yaralayan ve kendini eve kilitleyen zanlı, olaydan yaklaşık 3 saat sonra silahıyla teslim oldu. Şüpheli Hasan Ali Yıldız tutuklanırken olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yıldız (46) ile bitişik binada ikamet etmekte olan babası Ali Yıldız arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hasan Ali Yıldız, babası olan Ali Yıldız'ı (75) ve yengesi Gürcistan uyruklu Nora D.'yi (62) tabancayla vurarak yaraladı. Silah sesini duyarak eve gelen komşularını elinde silahla karşılayan ve eve almayan Hasan Ali Yıldız, bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerini de eve almadı. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin gelmesinin ardından Hasan Ali Yıldız tartışmanın yaşandığı babasının evinden kendi evine geçerken, jandarma ve sağlık ekipleri evde yaralı vaziyetteki Ali Yıldız ve Gürcistan uyruklu Nora D.'yi evden çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

3 saat sonra teslim oldu

Olayda kullandığı silahla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Yıldız olay yerine gelen jandarma ekiplerinin teslim olması için yaptığı çağrıya uzun süre olumsuz cevap verdi. Olay yerine yakın arkadaşlarının ve sevdiği yakınlarının gelmesinin ardından zanlı, yaklaşık 3 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Hasan Ali Yıldız'ın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.

Olayda ağır yaralanan baba Ali Yıldız tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Hasan Ali Yıldız'ın ise jandarmada ve mahkemede ifade vermediği, sürekli ağladığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Kavga, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manavgat'ta Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba Öldü - Son Dakika

