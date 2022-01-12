SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA - Son Dakika

Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı

Manavgat ilçesi Çakış mahallesinde aşırı yağışlar ve şiddetli lodos nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın kenarındaki sebze, meyve seraları ve narenciye bahçeleri su altında kaldı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, su basan sera ve bahçelerde inceleme yaptı. Son günlerdeki yağıştan dolayı üreticilerin zarar görmemesini dileyen Metin, çiftçilerdi TARSİM'e (Tarım Sigortaları Havuzu) kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM'in üreticiler açısından faydalı olduğuna değinen Metin, "Seralarımız su altında kaldı, narenciye bahçelerinde meyveler döküldü. Aslında çok pahalı değil, zaten yarısını devlet sübvanse ediyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi, lodos estiği zaman buralar su altında kalıyor"dedi. Biber ekili serasını su bastığını anlatan Emrah Sarı, "Seramın içine zor girdim. Buralar hep su altındaydı. Ben bu serayı kiraladım. Seranın etrafında beton olmadığı için TARSİM yapılmıyor. Serada biber ekiliydi. Ne kadar zararın olduğunu sular çekildiğinde söyleyebilirim. Çevremizdeki seraların hepsi su altında kaldı" diye konuştu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de su basan seralarla ilgili tutanak tuttu.