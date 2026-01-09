Manavgat\'ta Hortum Zarar Verdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu, park halindeki 3 araca, sera ve ahırlara zarar verdi, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun savurduğu otomobil ters dönerken, bu sırada yanından geçen Sude Kiraz'a (20) çarpıp yaralanmasına neden oldu.

Manavgat'ta saat 19.30 sıralarında Karacalar ve Sülek mahallelerinde hortum yaşamı olumsuz etkilerdi. Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 evin yanı sıra çok sayıda seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi. Hortumun yaklaşık 4 metre savurduğu park halindeki otomobil ters dönerek dururken, motosiklet ve kamyonete de zarar verdi. Hortum sırasında yürüyen Sude Kiraz savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Sude Kiraz müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

'EV VE AHIRLARDA ZARARA NEDEN OLDU'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Metin, "Bu akşam Sülek ve Karacalar mahallelerinde meydana gelen hortum 5-6 ev ve 5-6 ahır ile seralarda zarara sebep oldu. Yarın sabah Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz ve diğer birimlerle zarar tespit çalışması yapılacak. Tüm üreticilerimize ve halkımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

'MUTLAKA TARSİM SİGORTASI YAPILMALI'

Serası tamamen yerle bir olan vatandaşın TARSİM sigortasının olmadığını öğrenen Rasim Metin, "Bu durum gerçekten çok üzücü. Afetin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Mutlaka TARSİM sigortası yapılmalı. Sera sahibi TARSİM yaptırmış olsaydı şu an bu kadar üzüntü içerisinde olmayacak ve zararı karşılanacaktı. Tüm çiftçilerimizi TARSİM yaptırmaya çağırıyorum" diye konuştu.

'YAKINDA AĞIL VARDI YIKILDI'

Sülek Mahallesi'nde yaşayan Latif Kiraz, "Evin kapısında duruyordum. Amcamın oğlu vardı yanımda, 'Bir ses var, bakalım' dedi. O sırada telefon geldi. Dışarı çıktım. Allah kimsenin başına vermesin. Yakında ağıl vardı, yıkıldı. Sonra buraya geldi ki kıyamet kopmuş gibi" dedi.

'SERALARIN YERLE BİR OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Karacalar Mahallesi Muhtarı Şevket Kaplan da saat 19.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "O sırada elektrikler kesildi. El feneriyle aşağı doğru baktığımda seraların yerle bir olduğunu gördüm. Sonrasında komşu aradı ve 'Hortum geçti, zayiat var mı?' deyince etrafa el fenerleriyle bakmaya başladık. Karacalar Mahallesi'nde öğrenebildiğimiz kadarıyla 6 sera zarar gördü. Bunlardan 2'si sebze, diğerleri muz serası. 2 evin çatısı uçtu. Herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

Öte yandan ekipler bölgede önlem alırken, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.