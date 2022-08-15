Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

15.08.2022 01:15
Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Manavgat'ta otomobilin karşı şeride geçerek kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta otomobilin karşı şeride geçerek kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Antalya'nın Manavgat-ilçesi Çeltikçi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Çeltikçi Mahallesi istikametine giden Ahmet Şirin'in kullandığı 07 ADB 033 plakalı otomobil ile Çeltikçi istikametinden gelen Abdullah Boz'un kullandığı 07 LFT 48 plakalı kamyon çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin şerit ihlali yaparak karşı şeride geçmesi sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada, kamyonun altına girerek hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Şirin Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavşağa geldiğinde otomobilin bir anda kendi şeridine geçtiğini belirten kamyon sürücüsü Abdullah Boz "Ne olduğunu anlayamadım. Frene bastım ama gelip kamyonun altına girdi" diye konuştu. - ANTALYA

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Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika
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