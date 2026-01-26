Manavgat, Vergi Tahsilatında Örnek İlçe

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KURGAN ve Dijital Uygulamalar ile vergi denetimlerinde yeni dönem başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada Manavgat'ın tahsilat gücü yüksek, Türkiye genelinde 52 ilden daha fazla vergi ödeyen örnek bir ilçe konumunda olduğunu söyledi.

Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) iş birliğinde, Otogar Toplantı Salonu'nda "Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ve Dijital Uygulamalar ile Vergi Denetimlerinde Yeni Dönem" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, vergi denetimlerinde dijitalleşmeyle başlayan yeni dönemin uygulama detaylarını ve iş dünyasına yansımalarını ele almak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Güngör, Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ile denetimlerin daha etkin yürütüldüğünü, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendiğini ve mükellefler açısından daha öngörülebilir ve şeffaf bir denetim sürecinin oluşturulduğunu söyledi.

Manavgat'ın vergi tahsilatındaki yükselişi dikkat çekiyor

Manavgat'ın tahsilat performansı ve kayıtlı mükellef yapısıyla istikrarlı bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Güngör, ilçede 2023 yılında 8 milyar 64 milyon TL, 2024 yılında 14 milyar 211 milyon TL, 2025 yılında ise 22 milyar 38 milyon TL vergi tahsilatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu verilerin, Manavgat'ın vergisini düzenli ödeyen, tahsilat gücü yüksek, ticari disiplini gelişmiş ve ekonomik sorumluluk bilinci güçlü bir ilçe olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Manavgat'ın ekonomik gücü ve yeni nesil vergi denetimi anlatıldı

İş dünyasının mali yükümlülüklere gösterdiği hassasiyetin kayıtlı ekonomiyi güçlendirdiğini vurgulayan Güngör, bu yapının Manavgat'ı kamu maliyesi açısından örnek bir konuma taşıdığını, aynı zamanda yatırımcılar için güven veren ve istikrarlı bir iş ortamı sunduğunu kaydetti. Başkan Güngör, söz konusu tahsilat rakamlarının Manavgat'ı Türkiye genelinde 52 ilden daha fazla vergi ödeyen, ekonomik açıdan güçlü ve üst sıralarda yer alan bir ilçe konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Emre Gök ile Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Türkyılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, KURGAN ve dijital uygulamalar kapsamında vergi denetimlerinde başlayan yeni döneme ilişkin sunumlar yapıldı. Katılımcılara sistemin işleyişi ve denetim süreçleri hakkında bilgi verildi. Toplantı sonunda katılımcıların soruları da yanıtlandı. - ANTALYA