Mandalina şenliğine akın ettiler - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Mandalina Hasat Şenliği'ne vatandaşlar akın etti. Dereköy'de düzenlenen şenliğe binlerce vatandaş katıldı, şenlik alanında adım atacak yer kalmadı.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında düzenlenen ve Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, tarafından desteklenen Bodrum Mandalina Hasat Şenliği, Dereköy Mahallesi'nde başladı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Muğla Valisi Esengül Civelek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Festival alanında mandalinadan yapılan reçel, sirke, lokum, çorba, hamur işi, sabun, kolonya gibi pek çok ürün satışa sunuldu. Yöresel sanatçıların Bodrum ve Muğla yöresi Türküleri seslendirdiği festivale oldukça yoğun bir katılım olduğu görüldü. Polis ve jandarma ekipleri festival alanı ve çevresinde trafik ve güvenlik önlemleri aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde Karya Çiçekleri'nin halkoyunları gösterisi beğeni topladı.



Açılışta kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum Mandalinasının hak etiği değeri bulacağını ifade ederek, "Ben bu şenliğin yapılmasında bizlere yol gösteren, öncülük eden, sevgili Barış Saylak müdürüme teşekkür ederim. Onun öncülüğünde ve koordinasyonunda bu iş gerçekleşti. Bu şenliğin 2 anlamı var; ilki mandalinayı korumak, mandalinayı katma değer sağlayan bir ürün haline getirmek, ikincisi de turizmle buluşturmaktır. Ama belediye olarak benim görevim mandalina bahçelerini korumaktır" dedi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise şenliğe emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu seneki şenliğin bir başka farkı ve anlamı var. Devlet burada, belediye yerel yönetim burada, STK'lar burada. Yani Bodrum'un güç birliği oluşmuş durumda. Sevgili başkanım Mahmut Kocadon, Ticaret Odası olarak Bodrum mandalinasının coğrafi tescilini alıp müthiş bir işe imza atmışlar" diye konuştu.



Festivalin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da, "Bodrum'un ve Bodrumlunun mandalinaya vefa borcu vardır. Bu cennet vatanına güzelliklerine, değerine değer katan sembol ürünlerden birisi şüphesiz mandalindir. Bu yıl mandalina bahçelerimizi korumak adına, daha iyi değerlendirmek adına, yok olmasını önlemek adına, farkındalık oluşturmak adına daha farklı bir festivali hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Şenliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bodrum Yarımadası'nda yaklaşık 120 bin dekar tarım alanı bulunmakta. En önemli coğrafi işaret alan ürün bugün burada şenliğini yaptığımız mandalina, 4 bin ağaçla başlayan hikayesiyle kısa sürede sevilerek hızla yayıldı. Bu sayı günümüzde 170 bin ağaca ulaştı. Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edilmektedir. Bodrum mandalina kokusu ve kendine has aromasıyla dünya çapında ün kazanarak Bodrum'un simgesi haline gelmiştir" şeklinde konuştu.



Şenliğin başarılı ve verimli geçmesini dileyen Muğla Valisi Esengül Civelek, "Hasadımızın bol, bereketli ve verimli olmasını, temenni ederken 2 gün sürecek bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen destek, katkı sağlayan tüm tarafları da kutluyorum, teşekkür ediyorum" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından mandalina üretici Erman Aras kürsüye gelerek tecrübelerini paylaştı. Şenlikte ayrıca öğrenciler arasında gerçekleştirilen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Şenliğe katkıda bulunanlara da teşekkür plaketleri takdim edildi.



Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek şenlik kapsamında en iyi reçel ve en iyi ürün yarışmaları, çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. - MUĞLA