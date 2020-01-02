Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Alaşehir'in eski başkanlarından Galip Şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski belediye başkanlarından olan ve 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Galip Şahyar (70), yaşamını yitirdi. Galip Şahyar, belediye önünde yapılan tören sonrası toprağa verildi.

Doğru Yol Partisi'nden girdiği seçimi kazanarak Alaşehir'de 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, 1 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Galip Şahyar, 31 Aralık gecesi evinde hayatını kaybetti. İlçenin eski belediye başkanlarından Şahyar'ın ölümü, kentte üzüntü yarattı. Şahyar için bugün 5 yıl görev yaptığı Alaşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Başkanımız Şahyar, Alaşehirimize büyük hizmetlerde bulunmuştur. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir insandı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Törene katılan eski Maliye Bakanı Sümer Oral ise, Galip iyi bir mühendisti, iyi bir çiftçiydi, iyi bir arkadaş, iyi dost ve iyi bir Alaşehirliydi. İsmini taşıdığı, Kuvay-ı Milliye'ci olan ve milli mücadelenin en zor yıllarında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmış dedesinin torunu olarak o makama gelmiş olmanın ayrı bir mutluluğunu taşıyordu. Çok müspet bir kişiydi. Hep olumlu düşünür, içindeki iyilik yüzüne vurmuştu. Çok zamansız, çok erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin dedi.

Belediye önündeki tören sonrası Şahyar'ın cenazesi, Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski belediye başkanlarından Kadir Daş ve Ali Uçak, AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, Galip Şahyar'ın eşi Hülya Şahyar ile çocukları Orhan, Erhan, Neslihan ve sevenleri törene katıldı. Öğlende, Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Galip Şahyar, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.