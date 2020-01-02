Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Alaşehir'in eski başkanlarından Galip Şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandıManisa'nın Alaşehir ilçesinin eski belediye başkanlarından olan ve 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Galip Şahyar (70), yaşamını yitirdi.

Alaşehir'in eski başkanlarından Galip Şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski belediye başkanlarından olan ve 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Galip Şahyar (70), yaşamını yitirdi. Galip Şahyar, belediye önünde yapılan tören sonrası toprağa verildi.

Doğru Yol Partisi'nden girdiği seçimi kazanarak Alaşehir'de 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, 1 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Galip Şahyar, 31 Aralık gecesi evinde hayatını kaybetti. İlçenin eski belediye başkanlarından Şahyar'ın ölümü, kentte üzüntü yarattı. Şahyar için bugün 5 yıl görev yaptığı Alaşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Başkanımız Şahyar, Alaşehirimize büyük hizmetlerde bulunmuştur. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir insandı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Törene katılan eski Maliye Bakanı Sümer Oral ise, Galip iyi bir mühendisti, iyi bir çiftçiydi, iyi bir arkadaş, iyi dost ve iyi bir Alaşehirliydi. İsmini taşıdığı, Kuvay-ı Milliye'ci olan ve milli mücadelenin en zor yıllarında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmış dedesinin torunu olarak o makama gelmiş olmanın ayrı bir mutluluğunu taşıyordu. Çok müspet bir kişiydi. Hep olumlu düşünür, içindeki iyilik yüzüne vurmuştu. Çok zamansız, çok erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin dedi.

Belediye önündeki tören sonrası Şahyar'ın cenazesi, Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski belediye başkanlarından Kadir Daş ve Ali Uçak, AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, Galip Şahyar'ın eşi Hülya Şahyar ile çocukları Orhan, Erhan, Neslihan ve sevenleri törene katıldı. Öğlende, Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Galip Şahyar, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak
Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı

Son Dakika Haberleri
23:25 Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
23:24 Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
23:24 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Son Dakika
23:22 Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
23:22 Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa alaşehir'in eski başkanlarından galip şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]