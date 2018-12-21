Manisa Bağışlanan Organları 3 Hastayı Hayata Bağlayan Liseli Torağa Verildi

Bağışlanan organları 3 hastayı hayata bağlayan liseli torağa verildi
MANİSA'nın Sarıgöl
ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan ve sevk edildiği Denizli
Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki Mustafa Emre
Taş'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara can aşısı oldu. Taş'ın cenazesi ise Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi'ne götürülüp, toprağa verildi. Manisa
'nın Sarıgöl ilçesinde geçen 16 Aralık
'ta meydana gelen kazada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi
10.Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş'ın da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan Taş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Buradaki yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Taş, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aort damarı yırtıldığı belirlenen Taş, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen dün (perşembe) Taş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Bölümü yetkililerinin yaptığı görüşmenin ardından, ailesi Taş'ın organlarını bağışladı.
Denizli Devlet Hastanesi'nde, Bursa
'dan gelen transplantasyon ekibi tarafından yapılan ameliyatla, Taş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Alınan organlardan böbrekler İzmir
'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer Bursa'daki bir özel hastaneye (Acıbadem Hastanesi
) götürülerek, organ bekleyen hastalara nakledildi. Korneaları da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aort damarı yırtıldığı için zarar gören kalbi ise nakil için uygun bulunmadı.
Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk
, genç yaşta oğullarını kaybeden Taş Ailesi'ne baş sağlığı dileyip, "Taş ailesi 15 yaşındaki çocuklarını trafik kazası sonucu kaybetti. Acılı aile, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı. Organ bekleyen aileler adına kendilerine minnettarlığımı sunuyorum. Unutmayalım organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılmaktadır. Bu yüzden bir kez daha herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.
Öte yandan Taş için bugün ikindide Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, MHP
Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar ve Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, Taş'ın öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı. Arkadaşları, Taş'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş'ın cenazesi Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan Taş'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçekler konuldu.