Manisa Basket, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa Basket, Galatasaray'ı Yendi

Manisa Basket, Galatasaray\'ı Yendi
04.01.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Basket, Galatasaray'ı 86-75 mağlup ederek 5 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

MANİSA BASKET: Smith 17, Yiğit 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Altan, Buğra, Stevenson, Martin 11, Zemaitis 6, Karahan, Yağız

GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr. 8, Palmer Jr. 18, Buğrahan 10, Gillespie, White Jr 13, Rıdvan 1, Omoruyi, Can 3, Tibet, McCollum 13, Meeks 3, Muhsin 6

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

5 FAUL: Pereira (38.00), Johnson (39.07) (Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Manisa Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup ederek 5 maçlık yenilgi serisine son verdi. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Manisa Basket'ten Mintz ikinci yarıda sportmentlik dışı hareketiyle oyun dışı kaldı. Maçın en skorer isimleri 18'er sayıyla Manisa Basket'ten oyun dışı kalan Mintz ile Galatasaraylı Palmer Jr. oldu. Ak Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Basket Başkanı Ali Mazman da maçın heyecanını yerinde yaşadı. Bu skorla 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattına gerilemekten kurtuldu. Galatasaray ise yeni antrenörü Gianmarco Pozzecco yönetimindeki ilk maçta galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Basket, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:22:40. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Basket, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.