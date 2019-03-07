Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb Deplasmandan Üzgün Döndü

Manisa Bşb Deplasmandan Üzgün Döndü

52 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor deplasmanından üzgün döndü.

Manisa Bşb Deplasmandan Üzgün Döndü, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor deplasmanından üzgün döndü. Kritik maçta ilk yarıyı 2-0 önde bitiren yeşil-beyazlılar 3 puana çok yaklaşmışken son 8 dakikada kalesinde 2 gol görüp 1 puana razı oldu. 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında avantajını koruyamayan Manisa BŞB, lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisine düştü. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Maalesef galibiyete bu kadar yaklaşmışken 2 gol yemek beni derinden üzdü. Kazansaydık çok önemli bir virajı dönecektik" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Spor
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