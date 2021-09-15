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Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

15.09.2021 08:18
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi., System.String[]

Toplantıya müjdelerle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 ilçedeki 17 mahallenin alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldığını, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlayacağını belirterek, "Bu meclis müjdelerin meclisi olsun" dedi.

Başkan Ergün, "Bu Meclis Müjdelerin Meclisi Olsun"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kez de daha önce müjdesini verdiği ve kredi talebinin mecliste oy birliğiyle kabul edildiği 6 ilçedeki 17 mahallenin alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldığının ve itiraz sürecinin ardından mahallelerde çalışmaların başlanacağının müjdesini verdi.

Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Hizmete Devam

Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren evlatlarımıza daha yaşanabilir ve temiz bir şehir bırakmak için altyapı ve atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem verdik. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şu ana kadar 4 bin 700 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yaptık. Büyükşehir olduktan sonra ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız 13 adet atıksu arıtma tesisinin bakım onarımının yapılmasının yanı sıra 6 adet yeni atıksu arıtma tesisinin inşaatını tamamlayarak faaliyete aldık. Sarıgöl ilçemizde de yeni atıksu arıtma tesisimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımıza yeni altyapı ve atıksu arıtma tesisi hamlelerimizle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında da Demirci ve Selendi ilçelerimize altyapı ve atıksu arıtma tesisleri, Kırkağaç İlyaslar mahallemize de atıksu arıtma tesisinin ihalesi gerçekleştirilmişti. Tekrardan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

17 mahallede 151 kilometre altyapı, 400 bin metrekare üstyapı işi yapılacak

İl genelinde 2020 yılında 26 mahallede başlanan alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini ve 17 mahalle için yeni alt ve üstyapı projelerini hayata geçireceklerine vurgu yapan Başkan Ergün, "Bu meclis, müjdelerin meclisi olsun. Salihli ilçemizin Yağmurlar, Kemerdamları ve Gökçeköy mahalleleri, Turgutlu ilçemizin Kurudere, Çampınar ve Çıkrıkçı mahalleleri, Köprübaşı ilçemizin Armağan, Çarıklar ve Bozburun mahalleleri, Selendi ilçemizin Yeşil, Zıramanlar ve Çıkrıkçı mahalleri, Şehzadeler ilçemizin Güzelköy Mahallesi ve Yunusemre ilçemizin Koruköy, Otmanlar, Seyitli ve Türkmen mahallelerimizin içme suyu ve kanalizasyon hattını yapacağız. Bu projemizde 76 kilometre içme suyu, 75 kilometre kanalizasyon hattı ile birlikte 400 bin metrekare kilit parke taş döşeyeceğiz. Mahallelerimizdeki altyapı projelerimiz 5 bin 500 nüfusa hitap ediyor. Bu çalışmalarımızın ihaleleri yapıldı. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapım işine geçeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bir müjdeli haber de Muradiye'ye

Konuşmasında Muradiye'nin altyapı durumuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İnşallah önümüzdeki yıl İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından sağladığımız kredi ile Muradiye, Yağcılar, TOKİ, üniversite, o bölgenin tamamının altyapısı ve atıksu arıtma tesisinin ihalesini yapma noktasına geleceğiz" dedi.

Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

17 ilçeye eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, daha yaşanabilir bir Manisa için yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Meclis toplantısında alt yapıdan üst yapıya kadar birçok çalışmaların müjdesini veren Başkan Ergün'e mevcut yürütülen çalışmalar ile ilgili de meclis üyelerinin aracılığı ile vatandaşlardan teşekkür mesajları gelerek hizmetlerin devamlarını dilediler.

Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. - Son Dakika


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