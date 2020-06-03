Manisa Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının güvenli olması amacıyla il genelinde sorumluluğunda bulunan yollarda montajını yaptığı uyarıcı ikaz levhalarını, kendi makineleriyle üretiyor. Hizmet alım yöntemi yerine, kendi dijital baskı makinesiyle uyarıcı ikaz levhaları üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, böylelikle kurumun bütçesinden tasarruf yapıyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet yolunda kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının güvenli olması amacıyla il genelinde sorumluluğunda bulunan yollarda montajını yaptığı uyarıcı ikaz levhalarını, kendi makineleriyle üretiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Çevik ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Hizmet Şantiyesinde yapılan üretimi inceledi. Hizmet alım yöntemi yerine dijital baskı makinesiyle, uyarıcı ikaz levhalarının kendilerinin ürettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, üreterek tasarruf yapıldığını vurguladı. - MANİSA