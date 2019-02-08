Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlık Maçında U-19 Futbol Takımıyla Karşılaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor maçının provasında bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 futbol takımıyla yaptığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. Teknik Direktör Levent Devrim, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 futbol takımıyla yapılan hazırlık maçında her iki yarıda farklı bir kadro sahaya sürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor, U-19 takımına karşı ilk yarıyı 8. dakikada Erman Bulucu'nun attığı kafa golüyle 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında 64 ve 70. dakikalarda Zafer Şensoy, farkı 3'e çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç golcüsü Mehmet Uysal, 78 ve 85. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0'a taşıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 5

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19: 0

Saha: Halil Onultmak Spor Tesisleri

Hakem: Ömer Kalebayır

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Dk 46 Ersel), Ufukhan, (Dk 46 Zafer Kurşunlu), Erman, (Dk 46 Oğuzhan) ,Mehmet Yılmaz, (Dk 46 Umut Şentürk), Erhan, (Dk 46Çağrı), Emir,(Dk 46 Cem), Umut Kaya, (Dk 46 Fatih), Onur Kolay, (Dk 46 Sami Can Keskin), Musa,(Dk 46 Zafer Şensoy), İsmail Haktan Odabaşı, (Dk 46 Alper), Sinan Kurumuş, (Dk 46 Mehmet Uysal)

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-19 Futbol Takımı: Samet Karabatak,(Dk 55 Samet Atatoprak), Berke Bilgin, (Dk 75 Hüseyin), Günay, (Dk 55 Mehmet),Mert, Ahmet, Nihat, (Dk 65 Berke Kayar), Gazi, (Dk 55 Ahmet Ası), Recep, (Dk 70 Atakan), Mehmet Berke Yanmaz, (Dk 75 Ahmet Öztürk)), Batuhan, (Dk 55 Oğuz), Mert

Goller: Dk 8 Erman, Dk 64,70 Zafer Şensoy, Dk ,78, 85 Mehmet Uysal (Manisa Büyükşehir Belediyespor)