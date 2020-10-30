Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, Manisa'da sona erdi.
Kula Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde 14 yaş altı 25 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü.
Müsabakaların sonunda Ela Güneş birinci, Ece Öztürk ikinci, Defne Utaş ve Dila Erdoğan üçüncülüğü elde etti.
Ödül törenin hemen ardından İzmir'de meydana gelen deprem salonda da hissedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manisa'da, 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı - Son Dakika Spor