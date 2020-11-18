Manisa'da 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi

18.11.2020 15:17
Manisa'da 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bağ evinde 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bağ evinde 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Veziroğlu Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İkametteki aramalarda 3 bin 918 litre sahte içkinin yanı sıra kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 3 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan bağ evi sahibi O.Z, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçak İçki, Şehzadeler, Manisa, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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