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Manisa'da 3. Geleneksel Bağbozumu Yörük Kültür Şöleni düzenlendi

1 saat önce

Manisa'da Yörük Türkmen Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Bağbozumu Yörük Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa'da 3. Geleneksel Bağbozumu Yörük Kültür Şöleni düzenlendi, System.String[]

Manisa'da Yörük Türkmen Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Bağbozumu Yörük Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.


Manisa'da Yörük Türkmen Derneği tarafından gerçekleştirilen Bağbozumu Yörük Kültür Şöleni'nin 3'üncüsü büyük bir katılım ile gerçekleşti. Şehzadeler ilçesinin Sancaklıiğdecik Mahallesinde gerçekleştirilen şölene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şölen kapsamında Sancaklıiğdecik Mahallesi girişinden mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi eşliğinde Hayrullah Divrik Ortaokulu'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, selamlama konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti. Ardından söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yörük kültür ve geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması adına her zaman Yörük Türkmenlerinin yanında olduklarını ifade etti.


Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise şunları söyledi: "Bin yıldır Anadoluyuz. Dünya var olduğu sürece de bu topraklarda kalacağız. Bizim en büyük değerimiz birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Kendi geleneğimize kendi kültürümüze bağlı kalacağız. Kültür bir toplum ve devletin temelidir. Bu tür etkinlikler bizim kültürümüzü gelecek kuşaklarla aktarmak açısından çok önemli. Rabbim bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle bir bütünüz kardeşiz ve Türkiyeyiz.


Konuşmaların ardından, halk oyunu gösterileri düzenlendi. Şölene katılanlara üzüm ve gözleme ikram edildi. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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