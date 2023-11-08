Manisa'da 68 yaşındaki kadını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 gün önce yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadını öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Adiloba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Atike Eroğlu (68), 4 gün önce evinde elleri bağlı şekilde, tornavidayla öldürülmüş olarak bulundu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin, 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle cezaevindeyken 23 Eylül'de tahliye edilen O.T. (42) olduğunu belirledi.

İzmir'e kaçtığı tespit edilen şüpheli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekiplerince Buca ilçesinde yakalandı.

Suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından gönderildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, uzaktan akrabası ve komşusu olan maktulden para istediğini, vermediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

2010 yılındaki cinayet

Adiloba Mahallesi'ne gideceğini söyleyerek 2010 yılının aralık ayında İzmir'deki evinden ayrılan Mahir Kuş'tan (30) haber alamayan ve mahallede arama yapan yakınları, Kuş'un cesedini 28 Aralık'ta bir bağ evinde bulmuştu.

Kuş'un iş arkadaşı O.T, gözaltına alınmıştı. Arkadaşını keserle öldürdüğü belirlenen O.T, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.