Manisa'da orman yangını - Son Dakika

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan kül oldu.

Manisa'da orman yangını, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar Mahallesi Yusufözü mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 buldozer, 2 su tankeri, 3 belediye itfaiye aracı müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 8 hektarlık alan kül oldu. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, orman ve jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

-İHA-

Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını

Kırkağaç, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 23:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da orman yangını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu         
21:25
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei