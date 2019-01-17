Manisa'da Askerlerin Zehirlenmesi Davası Görüldü

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında yaşanan ve bir çok askerin zehirlendiği davanın görüşmesine Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında yaşanan ve bir çok askerin zehirlendiği davanın görüşmesine Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin görülen davada 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ifadesine başvurulan mağdurlardan Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi. Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, "Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim, evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim, hep cebimden harcayarak yedim, yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim" dedi.



Olayın mağdurlarından Yunus Sürücü, zehirlenme olayının ardından panik atak hastası olduğunu ve konuşma bozukluğu yaşadığını söyledi. Sürücü, olayın ardından çorba bile içemediğini savundu.



Askerlik görevini yaparken yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını söyleyen Tuncay Özer, "Midem çok bulandı, çok kez istifra ettim. 5 gün müşahede altında tutuldum. Artık et yemeklerinden uzak duruyorum. Bazen rüyalarıma giriyor, kusmuğun içinde boğulduğuma dair kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.



Olayın geçmişi



Manisa'da 23 Mayıs, 16 Mayıs ve 17 Haziran 2017 tarihinde Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında meydana gelen zehirlenme olaylarında çok sayıda asker yaralandı, 1 asker ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 6'sı asker 48 kişiden aralarında yemek şirketinin genel müdürü A.T'nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Mahkeme sürecinde tutuklu sanıkların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bazı yemeklerde salmonella virüsü tespit edildiği belirtilerek aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu 35 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ve "görevi ihmal" suçlarından 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Öte yandan iddianamede 722 kişi de müşteki olarak yer alıyor. - MANİSA

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