Manisa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Manisa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyarak ilçenin dezenfekte çalışmasına destek oldu.

Manisa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyarak ilçenin dezenfekte çalışmasına destek oldu.

Belediye ekiplerince dezenfekte çalışmalarının sürdüğü ilçede belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na başvurarak çalışmalara destek olmak istediğini belirten 13 çiftçi, taleplerinin kabul görmesinin ardından belediye ekiplerinin çalışmasına katıldı.

Traktörlerinin arkasına bağladıkları tarımsal ilaçlama makinelerinin (Taral) içine dezenfektan koyan çiftçiler, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarının yanı sıra, çöp bidonları, çocuk parkları, açık park alanları ve oturma gruplarını dezenfekte etti.

Dezenfekte işlemi öncesinde ilçede vatandaşlar uyarılarak, balkonlarında bulunan yiyecek ve çamaşırların toplanması istendi.

Tüm uygulamaları takip eden, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dezenfekte çalışmasında kendilerine destek olan çiftçilere teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek vermek için traktörleriyle belediyemize gelmeleri bizleri duygulandırdı. Bu milletin bu birlik ve beraberliği ile aşamayacağı engel yoktur. Vatandaşlarımızın davranışları bizleri çok duygulandırdı." dedi.

Kula

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçenin yoğun kullanılan caddelerinde temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başladı.


Caddeleri dezenfektanlı suyla yıkayan belediye ekipleri, park, bahçe, meydan ve kamu binalarını ilaçladı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak, bu hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla gerekli önlemleri aldıkları söyledi.

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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