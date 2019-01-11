Son Dakika Haberleri: Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Demirci'de yaşayan Mehmet Kılıç (53) minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi, peşin ödeme yapamayacağını belirterek ödeme zamanına kadar traktörünü satma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Kılıç, kendisine sahte fatura verildiğini anlayınca şikayetçi oldu.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, notere giderek aracının satışını verdiğini, karşı tarafın da traktörün satışını verdiğini söyledi.

Yapılan işlemler neticesinde böyle bir traktörün olmadığının tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Emniyete giderek, dolandırıldığımı belirttim. Araçtan zararım 80 bin lira. Aracımı satabilseydim evimin parasını yatıracaktım. Ama maalesef mağdur oldum. Bu konuda devlete sığınıyorum. Dolandırıcılardan şikayetçi oldum. Başka vatandaşlarımız dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Mehmet Kılıç, Demirci, Manisa, 3. Sayfa
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