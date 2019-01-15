Son Dakika Haberleri: Manisa'da Eğitime Kar Engeli

Manisa'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar yarın tatil edildi.

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Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Sarıgöl, Gördes ve Salihli ilçelerinde ise bazı mahallelerde ve taşımalı eğitim verilen okulların tamamında eğitime bir gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Demirci, Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa, Güncel
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