Manisa'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar yarın tatil edildi.
Manisa
'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle Demirci
, Kula
ve Selendi
ilçelerinde yarın eğitim yapılmayacak. Sarıgöl
, Gördes
ve Salihli
ilçelerinde ise bazı mahallelerde ve taşımalı eğitim verilen okulların tamamında eğitime bir gün ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:55 Kaynak: AA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti