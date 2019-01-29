Manisa'da Ev Yangını
37 dakika önce
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yalnız adamın yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Manisa
'nın Ahmetli
ilçesinde, yalnız adamın yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kendirlik Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Ali Özel
(78), mazota batırılmış bezle sobayı yakmak isterken sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturunca yangın çıktı.
Alevleri farkeden komşuları Özel'i evden çıkararak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekibinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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