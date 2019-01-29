Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ev Yangını

Manisa'da Ev Yangını

37 dakika önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yalnız adamın yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yalnız adamın yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kendirlik Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Ali Özel (78), mazota batırılmış bezle sobayı yakmak isterken sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturunca yangın çıktı.

Alevleri farkeden komşuları Özel'i evden çıkararak itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Ali Özel, Ahmetli, Manisa, Güncel
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