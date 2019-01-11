Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö/pdy Davasında Karar

Manisa'da Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

MANİSA,(AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 8 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa'da Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
MANİSA,(AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 8 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, otomotiv bayisi Ordu AŞ yöneticisi 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet ve Enes Ordu'nun yanı sıra tutuksuz sanıklar Muaviz, Hüseyin, Akif, Mustafa, Etka ve Nesibe Ordu ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmaları istenen 8 sanık, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Sanık Etka Ordu, Bank Asya'daki hesabını ticari amaçlı kullandığını savunarak, "2014 Eylül'de bir arsa satın almak istedim. Arsa sahibinin de Bank Asya'da hesabı olmasından dolayı parayı oraya aktardım. Daha sonra vazgeçtim, tapu iptal davası açtım. Paramı da geri çektim. Tapu iptal davası da halen Turgutlu'da devam etmektedir. Bunların dışında örgüte karşı bir sempatim yoktur. Sadece soyadım 'Ordu' olduğu için buradayım." diye konuştu.

Sanık Nesime Ordu ise örgütün mütevelli heyetinden olduğu iddiasını kabul etmediğini belirterek, 2013 öncesi zaman zaman örgütün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katıldığını ancak bu yıldan sonra bıraktığını öne sürerek beraatini istedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum ettiği Ahmet ve Enes Ordu'nun tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanık Mustafa Ordu'ya 7 yıl 3 ay, Muaviz, Hüseyin ve Nesibe Ordu'ya 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme, Akif ve Etka Ordu'yu 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına, mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına ve şirkete yönelik kayyum atamasının da durdurulmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:34 Kaynak: AA

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