Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

04.05.2022 11:24
Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timinin yaptığı uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılan bir şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olduğu anlaşılınca şahıs gözaltına alındı.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timinin yaptığı uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılan bir şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olduğu anlaşılınca şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan uygulamada kimlik kontrolleri yapılan O.D.'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli O.D., karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerine devam edilen O.D. daha sonra mahkemeye sevk edilecek. - MANİSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Manisa'da jandarma personelinden 60 çocuğa bayramlık hediye Son dakika haberi... Manisa'da jandarma personelinden 60 çocuğa bayramlık hediye

Fetullahçı Terör Örgütü, Şehzadeler, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:05 3 kızını öldüren müezzin, önce estetik yaptırmış sonra da eşine kuma teklif etmiş: Erkek doğuramayacaksın
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:43 Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 11:30:51. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement