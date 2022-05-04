Manisa'da FETÖ üyeliğinden aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timinin yaptığı uygulama sırasında kimlik kontrolü yapılan bir şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olduğu anlaşılınca şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan uygulamada kimlik kontrolleri yapılan O.D.'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli O.D., karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerine devam edilen O.D. daha sonra mahkemeye sevk edilecek. - MANİSA