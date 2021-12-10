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Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi - Son Dakika

Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi

10.12.2021 08:24
Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk ile etkili iletişim kurmasıyla suçun önlenmesine yönelik olarak hazırlanan 'Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında Manisa'da 1 hafta boyunca özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürleri tarafından verilen eğitimlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt da katıldı.

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği ve birlikte çalışması ile olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olayları gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde özel güvenlik görevlilerine KAAN projesi eğitimi verildi. Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asım Dursun ve Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Öztürk tarafından verilen eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt da katıldı. KAAN uygulamasının detaylarının aktarıldığı eğitimin sonunda Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asım Dursun ve Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Öztürk'e teşekkür etti. Duman, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 258 güvenlik görevlisinin tümünün KAAN eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Duman, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi - Son Dakika
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