Manisa'da Güvenlik Görevlilerine KAAN Eğitimi Verildi - Son Dakika

Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürleri tarafından verilen eğitimlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt da katıldı.

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği ve birlikte çalışması ile olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olayları gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde özel güvenlik görevlilerine KAAN projesi eğitimi verildi. Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asım Dursun ve Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Öztürk tarafından verilen eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt da katıldı. KAAN uygulamasının detaylarının aktarıldığı eğitimin sonunda Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asım Dursun ve Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Öztürk'e teşekkür etti. Duman, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 258 güvenlik görevlisinin tümünün KAAN eğitimini tamamladığını dile getirdi.