Son Dakika Haberleri: Manisa'da Halk Müziği Ziyafeti

Manisa'da Halk Müziği Ziyafeti

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Manisa'da Halk Müziği Ziyafeti, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu yeni yılın ilk konserinde Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahne aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konsere Manisalıların da ilgisi büyük oldu. Şef Sener Akıncı eşliğinde Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede orkestra ve koronun muhteşem performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Dans Topluluğu da gerçekleştirdiği gösterilerle büyük beğeni topladı.

'Abalının Cepkeni', 'Güldaniyem', 'Acı biberim acı', 'Söğüdün Erenleri', 'Bu Dervişlik Bir Dilektir', 'El Vurup Yaremi İncitme Tabip', 'İndim Dere Irmağa' gibi Anadolu'nun farklı yörelerinden birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gece halay potpurisi ile son buldu. Manisalılar da halay çekerek Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosuna eşlik etti.

Konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Şener Özten, Şube Müdürleri ile çok sayıda sanatsever takip etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

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