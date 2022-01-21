Manisa'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin 3 hırsızlık olayıyla ilgili arandığı ortaya çıktı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Nurlupınar Mahallesi Harmandalı yolu üzerinde dur ihtarında bulunduğu taksiden inerek kaçmaya çalışan M.E (20), kovalamaca sonucu yakalandı.
Hakkında 3 hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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