Manisa'da ilçe belediye başkanına sosyal medyadan ölüm tehdidine soruşturma - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e sosyal medyada kullanıcısı henüz tespit edilemeyen hesap üzerinden ölüm tehdidinde bulunulmasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, CHP İlçe Başkanı Aysun Helvacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal'a sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdidinde bulunuldu.

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belediye Başkanı Bilgin, yaptığı açıklamada, kendisine ve arkadaşlarına yöneltilen tehdidin ardından ilçe sakinlerinden büyük destek gördüklerini söyledi.

"Olay savcılığa intikal etti." diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Savcılık ve emniyet olayı araştırıyor. Hesabın kime ait olduğu ve hangi konumdan yönetildiğinin tespiti konusunda çalışma başlatıldı. Suç teşkil eden vahim bir durum söz konusudur. Yüce Türk yargısı, halkın iradesiyle göreve gelmiş belediye başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkan yardımcısına karşı yapılan bu çirkin tehdidin peşini bırakmayacaktır.

Bu kişi bulunup adalet önünde hesap verecektir."