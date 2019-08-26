Son Dakika Haberleri: Manisa'da JES protestosu
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da JES protestosu

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin Jeotermal Elektrik Santrali (JES) protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti, 26 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da JES protestosu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin Jeotermal Elektrik Santrali (JES) protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti, 26 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde özel bir firma tarafından kurulması planlanan JES'e karşı yolu kapatan mahalle sakinleri, santral şantiyesine gidecek tırların geçişine izin vermedi.

CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Bekir Bakırlıoğlu, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve sivil toplum örgütleri ile çevrecilerin destek verdiği grup, jandarma ve polis ekipleri tarafından yolu açmaları için uyarıldı.

Güvenlik güçlerine taş atarak yanıt veren gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Biber gazından etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile başlarına taş isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı, 26 kişi gözaltına alındı.

Milletvekili Başevirgen ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

Jandarma, Salihli, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
JES'e karşı düzenlenen eylemde gerginlik: 26 gözaltı, milletvekili ve 3 asker yaralandı Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da JES protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]