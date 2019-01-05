Manisa'da Kar Yağışı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Demirci ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, ilçe merkezi ve ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımı etkiliyor. Demirci Belediyesi ekipleri 2 tuzlama aracı, 1 kar küreme aracı ve 15 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Demirci - Simav
yolu üzerindeki Akçakertik mevkisinde kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, şarampole yuvarlanan bir otomobil karayolları ve arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Demirci - Simav yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle, Demirci İlçe Jandarma
ekipleri otomobillerde kar lastiği, zincir ve çekme halatı kontrolü yaparken, bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Öte yandan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, anneleri ve babaları ile kartopu oynarken, öğrenciler de özçekim yaparak karın keyfini çıkardılar.
Demirci Belediyesi ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.