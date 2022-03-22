MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

22.03.2022 19:23

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle 'Marmara Gölü Yaşasın' etkinliği düzenlendi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle 'Marmara Gölü Yaşasın' etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, "Marmara Gölü'nün kurtarılması için Gördes ve Demirköprü barajlarından su takviyesi yapılması dahil, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ege'nin göbeğinde bir çölün oluşmasını engelleyeceğiz" dedi.

Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan ve göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 'Marmara Gölü Yaşasın' sloganıyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İnci Orkestrası mini bir konser verdi. Düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Marmara Gölü'nün yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Soyer, "Tüm medeniyetlerin su ile bir ilişkisi olmuştur. En görkemli medeniyetler, su kenarında kurulmuş, fakat su yok olunca da yok olmuştur. Bunun için su ve sulak alanlar çok kıymetlidir. Marmara Gölü, Manisa'nın en büyük gölüdür. İzmir ve çevre illerde de bu gölün bir benzeri yok. Ege'nin incisi olan Marmara Gölü, birkaç yıl öncesine kadar tarımsal sulamada kullanıyor, balıkçılara AŞ oluyordu. Yeraltı sularını beslerken, on binlerce kuşa ev sahipliği yapıyordu. Kuraklık ve yanlış planlama sonrası Ege ve Manisa'nın gözbebeği Marmara Gölü susuz kaldı ve kurudu. Bir göl kuruduğunda orayı önce balıklar ve kuşlar terk eder, sonra o gölden ekmeğini çıkaran balıkçılar gider, ardından yer altı suları çekilir, tarımsal sulama biter, toprak ve iklim kuraklaşır. Tarımsal faaliyet durunca köylüler gider. Marmara Gölü'nü kurtarmak için çaremiz ve çözümümüz var. Marmara Gölü'nde henüz sona gelmedik. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ahmetli Regülatörü'nün pompaları bozuksa biz tamir ettireceğiz. Ege'nin göbeğinde bir çölün oluşmasını engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatif Üyesi Rafet Kerse, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Soyer, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi Tekelioğlu'ndan Marmara Gölü'ne kadar yürüdü. (DHA)

MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

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Marmara Gölü, Salihli, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 'MARMARA GÖLÜ YAŞASIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika


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