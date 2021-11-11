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Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.11.2021 02:21

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı- Gölmarmara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Otomobil, Minibüs, Manisa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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