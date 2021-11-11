Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı- Gölmarmara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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