Manisa'da okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Manisa'da 249 bin öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline çıktı.

Ülke genelinde 9 Eylül'de başlayan 2019/2020 eğitim öğretim birinci döneminin sona ermesiyle il genelinde 249 bin öğrenci karne sevinci yaşadı, 18 bin 400 öğretmen de tatile çıktı.

Yunusemre ilçesinde Halil Yurtseven İlkokulunda düzenlenen karne törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve idareciler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından temsili olarak öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Soma

Soma'da da Kaymakam Ahmet Altıntaş, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları tek tek ziyaret eden, öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini veren Altıntaş, öğrencileri tebrik ederek öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Altıntaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karne törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, Okul müdürü Orhan Akgün ile okul yöneticileri öğretmenler ve veliler katıldı.