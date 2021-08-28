Manisa'da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

Manisa'da otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Alınan bilgiye göre, Soma-Savaştepe Karayolu Yağcıllı yol ayrımı mevkiinde M.E.G'nin kullandığı 35 ATC 823 plakalı otomobil ile karşı şeritten Soma istikametine doğru seyir eden R.Ö.'nün kullandığı 06 BOP 882 plakalı kamyon ile çarpıştı. Sürücüler yaralı olarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.G. hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika

Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var

İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor

Lise öğrencilerden büyük başarı! "Simurg" isimli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor.

Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti

45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu