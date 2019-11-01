Manisa'da park halindeki minibüs yandı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Turgutlar Mahallesi Alakuş Sokak'ta park halindeki Mustafa Uysal'a ait 45 DF 571 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Minibüsten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.
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