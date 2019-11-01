Son Dakika Haberleri: Manisa'da park halindeki minibüs yandı
Son Dakika Güncel Manisa'da park halindeki minibüs yandı

Manisa'da park halindeki minibüs yandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da park halindeki minibüs yandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.


Turgutlar Mahallesi Alakuş Sokak'ta park halindeki Mustafa Uysal'a ait 45 DF 571 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Minibüsten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Uysal, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Boğaziçi yasasıyla İBB köprü geçiş ücretlerinden pay alamayacak
İSKİ'den İstanbulluyu rahatlatan açıklama: Su sorunu yok Bülent Arınç damadıyla ilgili ilk defa konuştu: İş vermediler, masaya 5 tabak koyduk Yaşlı kadın, torunu için Cuma namazına gelen Erdoğan'ın yolunu gözledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 14:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da park halindeki minibüs yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]