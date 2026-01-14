Manisa\'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndaki kuyumculara toplam 14 sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 24 bin lira para, 8 sahte altın ve bilezik ele geçirildi. Aramalarda ayrıca muhtelif uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu.

Zanlılardan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.