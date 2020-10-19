Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

19.10.2020 11:39
Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampolde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampolde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolu Sandal Mahallesi mevkisinde, Mahmut Şevik'in kullandığı 35 EDK 44 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü Şevik ile araçtaki Sevda Şevik, Eren Şevik, Sevda Şevik ve Enes Şevik yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Sevda Şevik'in hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Manisa, İzmir, Uşak, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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