Son Dakika Haberleri: Manisa'da Şüpheli Ölüm

Manisa'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Manisa'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre Sarıaliler mahallesinde E.A'yı (36), evlerinin alt katındaki garajda otomobilin içerisinde cansız halde bulan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri E.A.'nın öldüğünü tespit etti.

Otomobilde çok sayıda alkol şişesi bulunurken E.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:47 Kaynak: AA

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