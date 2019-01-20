Manisa'da Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Manisa
'nın Gördes
ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre Sarıaliler mahallesinde E.A'yı (36), evlerinin alt katındaki garajda otomobilin içerisinde cansız halde bulan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri E.A.'nın öldüğünü tespit etti.
Otomobilde çok sayıda alkol şişesi bulunurken E.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp
kurumuna gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:47 Kaynak: AA
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti