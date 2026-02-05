Manisa'da Tır Kazası: 2 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Manisa'da Tır Kazası: 2 Araç Hasar Gördü

Manisa'da Tır Kazası: 2 Araç Hasar Gördü
05.02.2026 20:44
Kula'da kaygan yolda kontrolünü kaybeden tır, refüje çıkarak 2 otomobile zarar verdi. Yaralı yok.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çıktı. Yola fırlayan taşlar sonucu 2 otomobil zarar görürken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsun Ç. idaresindeki 33 AYY 788 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan taşların yola savrulması sonucu aynı yönde seyir halinde olan Hurşut A. idaresindeki 06 LRY 60 plakalı otomobil ile Hakan Ş. yönetimindeki 35 BZT 252 plakalı otomobilde hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki yönünde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa'da Tır Kazası: 2 Araç Hasar Gördü

SON DAKİKA: Manisa'da Tır Kazası: 2 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
