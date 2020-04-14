Manisa'da ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Son Dakika

Manisa'da ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bazı caddelerde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bazı caddelerde incelemelerde bulundu. Vali Deniz, Manisa'ya gönderilen ücretsiz maskelerin, toplu taşıma araçları ile pazar yerlerinde dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte caddelerde gezerek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını, özellikle topluluk halinde bulunan alanlarda maske kullanmalarını istedi. Vali Deniz, alınan tedbir ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini belirterek vatandaşların da bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

İncelemeler sırasında vatandaşlara da maske dağıtıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek

Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız

Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı

Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?

Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı

Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı

Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı

ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı

Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak