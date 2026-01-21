Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6071 Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6071 Ecza Ele Geçirildi

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6071 Ecza Ele Geçirildi
21.01.2026 09:26
Manisa'da düzenlenen operasyonda 6 bin 71 sentetik ecza bulan M.G. tutuklandı.

Manisa'da düzenlenen operasyonda 6 bin 71 sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, M.G. (39) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelinin dün Yunusemre ilçesindeki ikametinde yapılan aramada 6 bin 71 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, Manisa, Suç

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6071 Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
