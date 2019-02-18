Son Dakika Haberleri: Manisa'da Validen "Uçak Uçtu" İhbarına Açıklama

Manisa'da Validen "Uçak Uçtu" İhbarına Açıklama

46 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Manisa'da Validen
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Edinilen bilgiye göre, Selendi'ye bağlı Çortak Mahallesi'ne 12.30 sıralarında uçak düştüğü yönünde jandarmaya bir ihbar geldi. Hemen harekete geçen jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarda belirtilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Arama çalışmasını genişleten ekipler, Demirci ilçe sınırı ile Selendi arasında kalan bölgede de çalışmasını sürdürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de jandarmaya yapılan uçak düştü ihbarına ilişkin bir açıklama yaptı. İlgili birimlerin ihbar üzerine hemen çalışma başlattığını kaydeden Deniz, "Selendi'de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa da ulaştık. 'Uçak düştü' şeklinde değil, 'düşmüş olabilir' şeklinde bir ihbarda bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

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