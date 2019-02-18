Manisa'da Validen "Uçak Uçtu" İhbarına Açıklama
46 dakika önce
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Manisa
Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın Selendi
ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Edinilen bilgiye göre, Selendi'ye bağlı Çortak
Mahallesi'ne 12.30 sıralarında uçak düştüğü yönünde jandarmaya bir ihbar geldi. Hemen harekete geçen jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarda belirtilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Arama çalışmasını genişleten ekipler, Demirci
ilçe sınırı ile Selendi arasında kalan bölgede de çalışmasını sürdürüyor.
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de jandarmaya yapılan uçak düştü ihbarına ilişkin bir açıklama yaptı. İlgili birimlerin ihbar üzerine hemen çalışma başlattığını kaydeden Deniz, "Selendi'de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa da ulaştık. 'Uçak düştü' şeklinde değil, 'düşmüş olabilir' şeklinde bir ihbarda bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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