Manisa'da Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu

Manisa\'da Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu
07.02.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da kaygan yolda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önce refüje, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazaya yapan otomobile, aynı yönde seyreden bir başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir – Ankara D300 kara yolu Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle Ali Hakan Y.'nin kontrolünü kaybettiği 20 BDR 08 plakalı otomobil, refüje ve ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Aynı yönde seyir halinde olan Erdal İ., yönetimindeki 64 AAD 333 plakalı otomobil, kazaya karışan otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 64 AAD 333 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Emin İ. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Manisa, Kula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 01:43:10. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Yağışlı Hava Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.